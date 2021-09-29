Анонсированы новые «умные» телевизоры Nokia

Известно, что младшая модификация получила 43-дюймовый экран с разрешением Full HD и аудиосистему QuatroX (Sound by Onkyo) на 39 Вт. Также в линейке есть версии на 50 и 55 дюймов с 4K QLED экранами, которые, в свою очередь, оборудованы аудиосистемой мощностью 60 Вт (Sound by JBL). Модели оснащены разрешением 3840 × 2160 точек и 102-процентным охватом цветового пространства NTSC. Все 4K-телевизоры получили поддержку HDR10 и Dolby Vision.

Все телевизоры новой линейки работают на базе четырехъядерного процессора Realtek и операционной системы Android TV 11. Телевизоры оснащены 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Отметим также наличие Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц), Bluetooth 4.2, трех интерфейсов HDM и двух портов USB 2.0.