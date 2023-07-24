Безумие какое-то: Samsung выпустила Micro LED телевизор за 9 млн рублей

Безумие какое-то: Samsung выпустила Micro LED телевизор за 9 млн рублейИ ведь на него найдётся свой покупатель
В мире технологий появился новый рекордсмен по цене — Samsung выпустила свой первый 89-дюймовый Micro LED телевизор.
Новинка обойдётся покупателям примерно в 9 млн рублей. Модель с номером MNA89MS1BACXKR была представлена на выставке бытовой техники и электроники AWE 2023 в Китае и теперь доступна на рынке Южной Кореи.
Телевизор оснащён более чем 20 млн Micro LED точками и поддерживает технологии HDR10 и HDR10+. Максимальная яркость достигает 2000 нит.
Также устройство оснащено 6.2.2CH акустической системой мощностью 100 Вт, поддерживает технологию Dolby Atmos и функцию OTS Pro для отслеживания звука и изображения.
Столь высокий ценник обусловлен использованием в телевизоре технологии Micro LED, которая обеспечивает более долгий срок службы, высокую эффективность и надёжность по сравнению с другими технологиями производства дисплеев.