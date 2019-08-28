Бюджетный телевизор Xiaomi Redmi впервые показали в работе

Компания Xiaomi опубликовала в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, небольшой видеоролик с телевизором бренда Redmi, чей анонс ожидается в ближайшее время.

Ролик демонстрирует первый телевизор Redmi во включенном состоянии и работу его интерфейса. Согласно предварительной информации, телевизор имеет диагональ 70 дюймов. На видео можно убедиться, что у устройства очень тонкие рамки по периметру экрана. В нижней части виден небольшой выступ со встроенной камерой.

Телевизор использует оболочку Patchwall UI, привычную по телеприставок MiBox.

Презентация Redmi TV состоится 29 августа 2019 года одновременно со смартфонами Redmi Note 8 и Note 8 Pro.