Цифра дня: Насколько выросли продажи смарт-приставок в России за год?

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи смарт-приставок на российском рынке в 2018 году. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории в сравнении с 2017 годом выросли на 82% в штучном выражении и на 88% в денежном выражении.

Всего по итогам 2018 года было продано 133 тысяч смарт-приставок на общую сумму около 830 млн рублей. Средняя стоимость такого устройства составила 6,2 тысяч рублей. Лидером в штуках стала китайская Xiaomi, на который пришлось 29% от всех проданных устройств, на втором месте расположилась сингапурская Rombica c 21%, на третьем Apple – 19%.

Наиболее популярными смарт-приставками в России с беспроводной зарядкой стали Apple TV 4K и Xiaomi Mi Box 3.

Вице-президент по продажам в «Связном | Евросети» Давид Борзилов отметил: «Рост популярности смарт-приставок объясняется тем, что эти приставки дают возможность превратить любой телевизор в современное мультимедийное устройство со всеми функциями и сервисами Smart TV. В прошлом году наибольший рост показали приставки от Xiaomi, в штуках они выросли в 5 раз, в деньгах — в 4,3 раза в сравнении с 2017 годом. В этом году мы ждём увеличение спроса на смарт-приставки от Apple в связи с запуском потокового сервиса Apple TV Plus».