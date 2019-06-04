Цифра дня: сколько россиян перешли на цифровое ТВ?

3 июня в России стартовал третий этап отключения аналогового телевещания. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отчиталось по уже достигнутым результатам.

На «цифру» перешли еще 36 регионов страны с населением в 60 млн человек, а общее количество россиян, которые смотрят федеральные телеканалы только в «цифре», составило около 110 млн.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин заявил: «В подавляющем большинстве регионов третьего этапа переход на цифру происходит без каких-либо серьезных проблем».

Он отметил, что готовность жителей к отключению аналога в этой группе субъектов РФ оказалась значительно выше, чем в регионах первых двух этапов. Так, если в первый день второго этапа на горячую линию позвонили 66 тысяч человек, то в первый день третьего – меньше 50 тысяч, несмотря на то что третий этап затронул гораздо больше жителей.