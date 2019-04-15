Цифра дня: Сколько стоит гигантский Samsung QLED 8K в России?

Компания Samsung Electronics объявила о скором начале продаж в России самого большого телевизора QLED 8K с диагональю 98 дюймов.

В продаже телевизор Samsung QLED 8K с диагональю экрана 98 дюймов появится 22 апреля. Пока на него можно оформить предзаказ на официальном сайте по рекомендованной розничной цене 5 999 999 рублей. При предзаказе в подарок к телевизору идет премиальный саундбар HW-N950 с технологиями DTS:X и Dolby Atmos, созданный в партнерстве c Harman Kardon.

Модель возглавляет линейку QLED-телевизоров Samsung 2019 года. Всего она включает более 20 моделей, продажи более доступных версий начались неделю назад.

Во всех QLED-телевизорах Samsung 2019 года с разрешением 4K и 8K используется процессор Quantum. Благодаря технологии искусственного интеллекта, он может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты. Поддерживается стандарт HDR10+.

Обновленный интерьерный режим Ambient позволяет воспроизводить в выключенном состоянии не только время, погоду, семейные фотографии или стильные заставки, но и работы современных художников и дизайнеров. Также появилась возможность применять к изображениям новые цветовые фильтры и автоматически регулировать тон фона и его яркость.

На моделях QLED-телевизоров 2019 года появилась технология нового поколения для консольных игр с переменной частотой обновления экрана 6,8 мс. Кроме того, весной телевизоры получат новое приложение Apple TV и поддержку Apple AirPlay 2.