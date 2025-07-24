Цифра дня: сколько телевизоров с «чистым» Android TV на рынке РФ?Программа помогает экономить металл
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всех проданных в РФ телевизоров оснащены «чистой» версией Android/Google TV
В первой половине 2025 года 46,4% всех проданных в России телевизоров были оснащены «чистой» версией Android или Google TV. Такие данные приводит компания «М.Видео-Эльдорадо» по итогам анализа рынка.
В общей сложности с января по июнь в стране было реализовано около 3,1 миллиона телевизоров на сумму свыше 95 миллиардов рублей. Смарт-модели заняли доминирующее положение: их доля превысила 90% в штуках и почти достигла 97% в денежном выражении. Это говорит о фактическом переходе потребителей к цифровым решениям.
Средняя цена телевизора в этот период выросла на 5% и составила 30,2 тысячи рублей. Это связано с ростом интереса к более функциональной технике, которая используется не только для просмотра ТВ, но и для игр, прослушивания музыки, управления умным домом и доступа к онлайн-сервисам.
Российские платформы постепенно укрепляют позиции. На втором месте после Android TV — операционная система YaOS от Яндекса , доля которой составила 15,2%. Также в пятёрке лидеров находятся Салют TV от Сбера (7,6%), VIDAA от Hisense (7,7%) и Tizen от Samsung (5,2%). В совокупности российские решения занимают более 22% рынка по количеству проданных устройств.
Среди производителей лидером по количеству проданных телевизоров стал Haier с долей 15%. На втором месте — устройства под марками ритейлеров (11%), далее следуют Xiaomi (9%), Hisense (7%) и TCL (6%). В денежном выражении Haier также лидирует с долей 20% выручки, за ним идут Samsung (12%), Hisense (10%) и TCL с Xiaomi (по 9%).