Цифра дня: сколько телевизоров с «чистым» Android TV на рынке РФ?

В первой половине 2025 года 46,4% всех проданных в России телевизоров были оснащены «чистой» версией Android или Google TV. Такие данные приводит компания «М.Видео-Эльдорадо» по итогам анализа рынка.

В общей сложности с января по июнь в стране было реализовано около 3,1 миллиона телевизоров на сумму свыше 95 миллиардов рублей. Смарт-модели заняли доминирующее положение: их доля превысила 90% в штуках и почти достигла 97% в денежном выражении. Это говорит о фактическом переходе потребителей к цифровым решениям.

Средняя цена телевизора в этот период выросла на 5% и составила 30,2 тысячи рублей. Это связано с ростом интереса к более функциональной технике, которая используется не только для просмотра ТВ, но и для игр, прослушивания музыки, управления умным домом и доступа к онлайн-сервисам.