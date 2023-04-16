Да кто эти ваши LG и Samsung? TCL представила 85-дюймовый MiniLED-телевизор за 3000 долларов

Да кто эти ваши LG и Samsung? TCL представила 85-дюймовый MiniLED-телевизор за 3000 долларовА вместе с ним целую линейку впечатляющих новинок
Накануне, 15 апреля, компания TCL представила свою новую серию QD-MiniLED телевизоров C12G с различными размерами экрана и ценами.
Фото: ITHome
Так, цена 65-дюймовой версии составила 1600 долларов, 75-дюймовой – 2000 долларов, 85-дюймовой – 3000 долларов, а 98-дюймовой – 4800 долларов.
Серия C12G оснащена новейшей технологией квантовых точек для контроля подсветки, обеспечивающей до 2160 зон подсветки и максимальную яркость 2000 нит.
Совместно с пиковой яркостью 2000 нит и алгоритмом обработки изображения TCL, телевизоры линейки обеспечивают сверхвысокое контрастное соотношение 20 млн:1 и более широкий динамический диапазон.
Технические характеристики включают 4K-разрешение дисплея, частоту обновления 144 Гц, поддержку VRR, процессор Lingyao M2 в качестве основы. Последний, к слову, объединяет технологию TXR Mini LED от TCL и множество собственных алгоритмов обработки изображения, обеспечивая умное распознавание и пиксельную регулировку качества изображения.
Телевизоры имеют 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ внутреннего накопителя.