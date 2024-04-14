Данные пользователей телевизоров и приставок Roku оказались в Сети из-за взлома

Roku предупредила 80 млн своих пользователей об инциденте и сбросе паролей, а также включении двухфакторной аутентификации. В сообщении компании сказано, что злоумышленники смогли взломать аккаунты методом подстановки учётных данных, позволяющем завладеть аккаунтами других сервисов с помощью слитых логинов и паролей.

Пока насчитывается около 400 случаев, когда мошенники смогли использовать данные взломанных аккаунтов для покупки подписок на стриминговые платформы, а также устройства вендора; для этого использовались сохранённые в аккаунтах способы оплаты. Но всё же хакерам не удалось заполучить номера банковских карт и прочие платёжные данные.

Roku пообещала отменить подписки, если выяснится, что в аккаунте они были куплены не владельцем, а мошенником; также компания обещает компенсировать пользователям убытки.