Детский телеканал Disney прекратит вещание в России

Телевизионные операторы сообщили, что локальный канал Disney уходит из России, но когда конкретно, неизвестно. Вместо него вещательную сетку займёт детский канал «Солнце», но это рабочее название, как канал будет называться на самом деле, не уточняется: «его название и концепция пока не известны».

Источники отмечают, что Disney действительно уходит из России, но о его замене мало информации.