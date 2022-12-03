Детский телеканал Disney прекратит вещание в России

18:33, 03 декабря 2022
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Детский телеканал Disney прекратит вещание в РоссииНа его место придёт российский
Локальная российская версия американского канала Disney Channel уйдёт из России. Сообщается о 14 декабря, но окончательная дата пока не известна.
Фото: Kindpng.com
Телевизионные операторы сообщили, что локальный канал Disney уходит из России, но когда конкретно, неизвестно. Вместо него вещательную сетку займёт детский канал «Солнце», но это рабочее название, как канал будет называться на самом деле, не уточняется: «его название и концепция пока не известны».
Источники отмечают, что Disney действительно уходит из России, но о его замене мало информации.