Дизайн первого телевизора от Redmi утек в сеть

Опубликованное изображение подтверждает ранее фигурировавшие утечки о дизайне телевизора, согласно которым устройство имеет очень узкие рамки по всему периметру, а также камеру по центру в нижней части.
Перевод китайских надписей на постере гласит, что Redmi TV по умолчанию предлагает самый разнообразный развлекательный контент, разделенный на 18 категорий, включая такие категории, как спорт, анимационные фильмы, телешоу, драмы и детские каналы.
Напомним, что ранее глава Redmi Лу Вейбинг официально заявил, что первый телевизор Redmi будет представлен 29 августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.