Дизайн первого телевизора от Redmi утек в сеть

Перевод китайских надписей на постере гласит, что Redmi TV по умолчанию предлагает самый разнообразный развлекательный контент, разделенный на 18 категорий, включая такие категории, как спорт, анимационные фильмы, телешоу, драмы и детские каналы.

Напомним, что ранее глава Redmi Лу Вейбинг официально заявил, что первый телевизор Redmi будет представлен 29 августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.