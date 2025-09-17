Эксперт объяснил, почему у Smart TV важнее «мозги», чем экран

Эксперт объяснил, почему у Smart TV важнее «мозги», чем экранЧто важно знать перед покупкой телевизора
Рынок телевизоров стремительно меняется. По данным аналитиков, в первой половине 2025 года почти все проданные телевизоры в России имели функцию Smart TV. Это показывает, что покупатели предпочитают устройства с доступом к интернету и мультимедиа. Цена остается важным фактором, но не менее значимы размер экрана, качество изображения и бренд. Для гостиной чаще выбирают телевизоры с диагональю от 50 дюймов, чтобы смотреть фильмы и спортивные трансляции было комфортнее.
Когда дело доходит до технических характеристик, минимальным стандартом остается разрешение Full HD, но для большинства нового контента лучше подходит 4K. Если вы любите динамичные игры или спортивные трансляции, стоит обратить внимание на частоту обновления 120 Гц и поддержку HDMI 2.1. Это обеспечивает плавное изображение и возможность подключения современных игровых консолей.
Эти характеристики — фундамент. Но на следующем шаге встает вопрос удобства: телевизор перестал быть просто экраном, и операционная система определяет, какие сервисы доступны, как работает поиск и рекомендации. Сегодня ТВ снова стал центром семейного досуга: за большим экраном собираются взрослые и дети, у каждого свои привычки — от фильмов и игр до музыки и образовательных сервисов. Поэтому важно, чтобы ОС предлагала широкий спектр приложений и учитывала интересы всех.
Операционная система играет ключевую роль. На рынке представлены различные платформы. Китайские производители предлагают собственные системы: EVO TV от Haier, PatchWall от Xiaomi с персонализированными подборками и VIDAA от Hisense с голосовым управлением. Российские системы от «Яндекса» и Сбера интегрированы с голосовыми помощниками «Алиса» и «Салют», что удобно для управления контентом и «умным домом».
Важно, чтобы телевизор подходил всей семье. Возможность создавать отдельные профили, детский режим и персональные рекомендации делают использование удобнее. Таким образом, выбор Smart TV — это баланс между качеством изображения, звука и функциональностью программного обеспечения, которое превращает телевизор в настоящий медиацентр.