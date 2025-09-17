Эксперт объяснил, почему у Smart TV важнее «мозги», чем экран

Рынок телевизоров стремительно меняется. По данным аналитиков, в первой половине 2025 года почти все проданные телевизоры в России имели функцию Smart TV. Это показывает, что покупатели предпочитают устройства с доступом к интернету и мультимедиа. Цена остается важным фактором, но не менее значимы размер экрана, качество изображения и бренд. Для гостиной чаще выбирают телевизоры с диагональю от 50 дюймов, чтобы смотреть фильмы и спортивные трансляции было комфортнее.

Когда дело доходит до технических характеристик, минимальным стандартом остается разрешение Full HD, но для большинства нового контента лучше подходит 4K. Если вы любите динамичные игры или спортивные трансляции, стоит обратить внимание на частоту обновления 120 Гц и поддержку HDMI 2.1. Это обеспечивает плавное изображение и возможность подключения современных игровых консолей.