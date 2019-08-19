Эксперты оценили Smart TV на пригодность для российских пользователей

”Российские приложения соответствуют запросам пользователей и в наиболее востребованных категориях представлены в предустановленной панели Smart TV. Однако в предустановках фигурируют не локализованные в стране сервисы, а линейка качественных российских приложений в магазине Smart TV значительно шире. Эксперты ИРИ пришли к выводу, что выбор предустановок целесообразно дополнить отечественными игроками”, — говорится в результатах исследования.

Так, эксперты выявили, что на всех Smart TV наряду с иностранными приложениями онлайн-кинотеатров предустановлены и российские. В категории "ТВ сервис" у LG и Samsung в предустановках отсутствуют российские сервисы, но при этом присутствует иностранный Google Play Movies & TV. Зато у Xiaomi, Panasonic и Sony российские каналы лидируют. При этом в магазинах этих производителей присутствуют различные приложения под разные запросы зрителей, например "Первый канал", ТНТ, СТС и другие.