Эксперты рассказали, почему Samsung станет самым популярным производителем 8K-телевизоров

В первую очередь специалисты связывают это с наличием в 8К-телевизорах Samsung полноценного 8К-процессора с искусственным интеллектом — Samsung AI Quantum Processor. Благодаря именно его использованию телевизоры компании способны демонстрировать автоматическое масштабирование изображения, машинное обучение и поддержку кодеков AV1. Также благодаря использованию данного процессора, 8К-телевизоры Samsung смогут интегрироваться с системой умного дома от компании, что в ближайшие годы также будет играть огромную роль при выборе нового ТВ для дома.

Судя по всему, в ближайшие годы корейский техногигант в сфере телевизоров сместит акцент с соотношения цена/производительность на соотношение цена/удовольствие при использовании устройства. И именно тот факт, что компания будет придерживаться данной стратегии, позволит ей стать лидером ны ранке нового поколения телевизоров.