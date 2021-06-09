«Эльдорадо» распродает телевизоры LG c большими скидками

Телевизоры
Сегодня в 15:31
«Эльдорадо» распродает телевизоры LG c большими скидкамиДо 400 тысяч рублей
Российский ритейлер «Эльдорадо» запустил свежую распродажу. На этот раз россияне могут приобрести телевизоры южнокорейской компании LG c большими скидками — вплоть до 400 тысяч рублей.
Так, сэкономить 6 тысяч рублей можно на покупке 43-дюймового Ultra HD (4K) LED телевизора. Напомним, что в обычное время его продают за 43 990 рублей, тогда как сейчас он предлагается за 37 990.
На 5 тысяч дешевле, в свою очередь, предлагается 49-дюймовая модель Ultra HD (4K) LED — LG 49NANO816NA.
55-дюймовый Ultra HD (8K) LED телевизор NanoCell 55NANO956NA продается на 12 тысяч дешевле — купить его можно за 97 990 рублей вместо 109 990.
Ознакомиться с остальными телевизорами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.