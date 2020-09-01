Телевизоры
Сегодня 12:54
"Эльдорадо" распродает телевизоры со скидками
До 28 сентября
Российский ритейлер “Эльдорадо” запустил акцию “Месяц ТВ”, в рамках которой распродает телевизоры с хорошими скидками. Акция началась сегодня, а завершится лишь 28 сентября.
Так, сэкономить 10 тысяч рублей в рамках распродажи можно на покупке 55-дюймового Ultra HD LED телевизора Sony KD55XH8096. Отметим, что в обычное время он продавался за 79 990 рублей, тогда как сейчас доступен за 69 990 рублей.
В то же время, россиянам предлагается приобрести 65-дюймовую Ultra HD LED модель Haier LE65K6700UG за 59 990 рублей вместо прежних 68 990 рублей.
Ознакомиться с полным списком моделей, доступных со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Помимо телевизоров снизилась стоимость и на аудиотехнику.