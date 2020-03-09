Еще один китайский производитель намекнул на выпуск "умных" телевизоров

Речь о производителе смартфонов, умных часов, а также наушников - Oppo, который, вероятно, запланировал выйти на новый рынок. Об этом стало известно благодаря самим представителям китайской компании, которые намекнули на запуск собственной серии “умных” телевизоров. В частности об этом заговорил вице-президент Oppo Лю Бо. Так, по его словам, компания готовится анонсировать грядущие телевизоры уже во второй половине текущего года.

Он также отметил, что концепция компании в отношении Интернета вещей состоит в разработке “умной” жизни, подразумевающей эксплуатацию ряда подключенных гаджетов.