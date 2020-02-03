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Телевизоры
Сегодня 18:01

Главный конкурент Xiaomi объявил о скором анонсе собственного "умного" телевизора

Случится это на MWC 2020
Xiaomi буквально недавно ворвалась на рынок телевизоров, но уже сейчас может похвастаться огромным количеством продаж и любовью фанатов. По всей видимости, подобное положение дел не особо сильно радует Realme, в связи с чем один из главных конкурентов Xiaomi решил заняться выпуском собственных “умных” телевизоров.

Анонс нового класса устройств компании произойдет в рамках грядущей выставки MWC 2020, о чем объявил официальный представитель представить Realme. При этом, что интересно, он также сказал, что если телевизоры будут тепло встречены рынком, то компания вполне может попробовать заняться и производством фирменных ноутбуков. Если это случится, то вполне вероятно, что в сегменте доступных телевизоров и ноутбуков уже совсем скоро начнется новая война — война за любовь и внимание пользователей.

Что касательно цены, то о стоимости первых телевизоров от Realme в сети никакой информации нет. Но учитывая политику компании при формировании ценника на свои смартфоны, вполне вероятно, что “умные” телевизоры их производства окажутся доступнее, чем решения от Xiaomi.