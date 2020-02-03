Главный конкурент Xiaomi объявил о скором анонсе собственного "умного" телевизора

Анонс нового класса устройств компании произойдет в рамках грядущей выставки MWC 2020, о чем объявил официальный представитель представить Realme. При этом, что интересно, он также сказал, что если телевизоры будут тепло встречены рынком, то компания вполне может попробовать заняться и производством фирменных ноутбуков. Если это случится, то вполне вероятно, что в сегменте доступных телевизоров и ноутбуков уже совсем скоро начнется новая война — война за любовь и внимание пользователей.