Google сделает Google TV доступным для устройств в любом форм-факторе

Опубликовано 23 мая 2025, 19:301 мин.
Google сделает Google TV доступным для устройств в любом форм-фактореПриоритет — пользователи бюджетных телевизоров
На конференции I/O 2025 Google объявила о планах улучшить сервис Google TV, создавая более доступные смарт-телевизоры с небольшим объёмом ОЗУ. Также на мероприятии было заявлено, что вендор стремится предоставлять Google TV на устройствах в любом форм-факторе.
Сотрудничая с производителями недорогой электроники, Google также стремится предоставить доступ к качественному развлечению бюджетным пользователям. Кроме того, Google расширяет использование Android / Google TV на гарнитуры, включая Android XR.
Приложение Google TV предоставляет виртуальную среду для просмотра контента, а Android 16 for TV добавил поддержку 64-битных ядер, предлагая разработчикам готовность к новой совместимости. При этом Google призывает продолжать поддержку 32-битных платформ, учитывая ещё долгое их существование.