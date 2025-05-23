Google сделает Google TV доступным для устройств в любом форм-факторе

Сотрудничая с производителями недорогой электроники, Google также стремится предоставить доступ к качественному развлечению бюджетным пользователям. Кроме того, Google расширяет использование Android / Google TV на гарнитуры, включая Android XR.

Приложение Google TV предоставляет виртуальную среду для просмотра контента, а Android 16 for TV добавил поддержку 64-битных ядер, предлагая разработчикам готовность к новой совместимости. При этом Google призывает продолжать поддержку 32-битных платформ, учитывая ещё долгое их существование.