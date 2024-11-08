Google снизила требования к телевизорам с Android TV. И это не есть хорошо

Теперь для работы платформы достаточно всего 1 ГБ ОЗУ, что ниже прежнего порога в 1.5 ГБ. Эти изменения коснутся устройств с поддержкой вывода 1080p, тогда как для 4K по-прежнему потребуется 1.5 ГБ.

Данный шаг, по мнению экспертов, направлен на то, чтобы сохранить Android TV в качестве опции для бюджетных устройств. При этом Google TV, ориентированная на более мощные устройства и популярная с 2020 года, требует минимум 2 ГБ памяти.

Понижение требований может увеличить доступность Android TV на дешёвых моделях, но вызывает вопросы о производительности.

Например, такие устройства, как Google TV Streamer с 4 ГБ ОЗУ, работают значительно быстрее, чем конкуренты с меньшим объёмом памяти.

Это указывает на важность объёма оперативной памяти для стабильной работы. Решение Google кажется спорным, но только время покажет, как это отразится на пользователях.