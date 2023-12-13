Google TV у всех стал работать быстрее: понадобилось одно обновление

Попрощайтесь с раздражающими задержками благодаря оптимизированной загрузке рекомендаций и снижению потребления памяти. Вкладка «Прямой эфир» получила новый облик, в ней появились разделы «Повторы» и «Местные новости» для быстрого доступа к недавно транслировавшимся в прямом эфире телеканалам и актуальному местному контенту.

Google утверждает, что функции домашнего экрана были доработаны для более быстрой работы, предварительно загружая ряды передач еще до того, как вы начнете их пролистывать.

Это еще не все - загрузка вкладок, результаты поиска и настройка устройства также подверглись улучшениям. Беспокоитесь об ограниченном объеме памяти? Не бойтесь, ведь Google сокращает количество предустановленных приложений, чтобы освободить свободное место.