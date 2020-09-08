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Готовится анонс еще одного китайского "умного" 4К-телевизора от популярного производителя

Интересно, станет ли новинка “бороться” с Xiaomi по части ценовой доступности?
Последние несколько лет “крупные” производители телевизоров, такие как Sony, Samsung и LG, сталкиваются с жестким натиском со стороны производителей из Китая — все больше брендов из Поднебесной выпускают собственные решения на данном рынке. Вот и сейчас стало известно о том, что готовится анонс еще одного китайского "умного" 4К-телевизора от популярного производителя Oppo.

Так, например, еще в июне компания подтвердила то, что она в ближайшее время планирует выйти на рынок ТВ. Сейчас же два устройства Oppo в данном сегменте прошли сертификацию китайского регулятора 3C. Благодаря этому, нам стало известно, что новинки получат 55 и 65-дюймовые дисплеи с разрешением 4К.

Помимо китайского регулятора, о скором выходе первых телевизоров Oppo рассказал и глава компании Лю Бо:

Интеграция всего — это прекрасная возможность, данная нам временем, а Интернет вещей — это новая волна в этой прекрасной возможности. После запуска смарт-браслетов и часов мы скоро выпустит свой первый умный телевизор.

Точной даты анонс и выхода новинок в сети все еще нет, но учитывая, что они уже прошли сертификацию 3С, можно предположить, что презентация состоится в самое ближайшее время.

Автор: Лилик Ми