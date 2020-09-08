Последние несколько лет “крупные” производители телевизоров, такие как Sony, Samsung и LG, сталкиваются с жестким натиском со стороны производителей из Китая — все больше брендов из Поднебесной выпускают собственные решения на данном рынке. Вот и сейчас стало известно о том, что готовится анонс еще одного китайского "умного" 4К-телевизора от популярного производителя Oppo.