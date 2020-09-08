Готовится анонс еще одного китайского "умного" 4К-телевизора от популярного производителя
Так, например, еще в июне компания подтвердила то, что она в ближайшее время планирует выйти на рынок ТВ. Сейчас же два устройства Oppo в данном сегменте прошли сертификацию китайского регулятора 3C. Благодаря этому, нам стало известно, что новинки получат 55 и 65-дюймовые дисплеи с разрешением 4К.
Помимо китайского регулятора, о скором выходе первых телевизоров Oppo рассказал и глава компании Лю Бо:
Интеграция всего — это прекрасная возможность, данная нам временем, а Интернет вещей — это новая волна в этой прекрасной возможности. После запуска смарт-браслетов и часов мы скоро выпустит свой первый умный телевизор.
Точной даты анонс и выхода новинок в сети все еще нет, но учитывая, что они уже прошли сертификацию 3С, можно предположить, что презентация состоится в самое ближайшее время.