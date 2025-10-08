Harper выпустил 55″ QD-Mini Led телевизор на «чистом» Google TV со встроенными двумя динамиками и сабвуфером

Телевизор получил матовое покрытие, которое устраняет блики, а также систему локального затемнения Local Dimming, обеспечивающую глубокие тени и яркие светлые участки. За повышение яркости отвечает новая конструкция светоизлучающих чипов, где число кристаллов увеличено вдвое.

Модель оснащена звуковой системой общей мощностью 50 Вт, включающей два широкополосных динамика, четыре твиттера и сабвуфер. Технология Dolby Atmos создаёт объёмное звучание.

Отдельное внимание уделено дополнительным функциям. В телевизоре появился интеллектуальный режим «Karaoke mode», который с помощью искусственного интеллекта удаляет голос исполнителя, а пульт дистанционного управления может работать как микрофон. Для любителей спорта предусмотрен режим «Спорт» с оптимизацией изображения, а технология Turbo Motion повышает частоту обновления до 120 Гц, делая динамичные сцены более плавными.

Устройство работает на процессоре Cortex-A55, имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Телевизор поддерживает Google TV без дополнительных оболочек и управляется голосом или через смартфон.

Дизайн модели выполнен в безрамочном формате с металлическими элементами. Телевизор можно установить на подставку, стену или потолок, используя фирменные крепления Harper.