Hisense начала продажи гигантского 100-дюймового игрового телевизора за $1245

Несмотря на внушительные размеры, некоторые характеристики вызывают вопросы.

Телевизор имеет разрешение 3840 x 2160, но только 192 зоны локального затемнения, что может привести к снижению контрастности и появлению «ореолов» в темных сценах.

Он покрывает 85% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает 10-битный цвет, что является стандартом для высококлассных моделей.