Hisense начала продажи гигантского 100-дюймового игрового телевизора за $1245

Опубликовано 22 мая 2024, 07:22
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Hisense начала продажи гигантского 100-дюймового игрового телевизора за $1245Но некоторые характеристики вызывают вопросы
Hisense выпустила новый телевизор Vidda NEW S100 Pro с 100-дюймовым экраном и частотой обновления 144 Гц.
Несмотря на внушительные размеры, некоторые характеристики вызывают вопросы.
Телевизор имеет разрешение 3840 x 2160, но только 192 зоны локального затемнения, что может привести к снижению контрастности и появлению «ореолов» в темных сценах.
Он покрывает 85% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает 10-битный цвет, что является стандартом для высококлассных моделей.
Vidda NEW S100 Pro оснащен 5-канальной аудиосистемой 2.1, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Он также имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также различные порты: два HDMI 4K 144 Гц, два HDMI 4K 60 Гц, USB-A 3.0, RJ45 и антенным входом.
Телевизор уже доступен на JD.com за $1245.