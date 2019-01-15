Hisense показала на CES 2019 новые ULED-телевизоры и ультратонкий Sonic One

Компания впервые продемонстрировала телевизоры на базе платформы Android TV и Roku TV. Возглавляет новый модельный ряд ULED-телевизоров модель Hisense U9F с разрешением 4K. Новинка поддерживает технологию квантовых точек, имеет яркость на уровне 2 200 нит и более чем 1 000 зон затемнения для высокой контрастности изображения.

Как отмечает производитель, «умные» лазерные телевизоры TriChroma с разрешением 4K (модельный номер 100L7T) поддерживают «практически неограниченный» спектр цветов, включая чистый белый цвет (Pure White). Телевизоры TriChroma поддерживают технологию X-Fusion Laser Light Engine, которая объединяет три независимых лазера для точного отображения широкого спектра цветов и оттенков, который покрывает 100% цветового пространства DCI-P3. Чипсет TI DLP обеспечивает высокую скорость обработки динамичных сцен с частотой обновления на уровне 32 микросекунды для 8,3 миллиона пикселей.

Тонкий моноблочный телевизор Sonic One имеет толщину менее 3 мм — 2,794 мм. Такой результат достигается за счет использования пьезоэлектрических динамиков.