Hisense представил в России телевизоры с подсветкой RGB MiniLED

В линейку вошли модели Hisense UR8S с диагоналями от 55 до 100 дюймов, UR9S с экранами 65, 75 и 85 дюймов, а также флагманский 116UX. Телевизоры UR8S и UR9S получили RGB MiniLED-подсветку с пиковой яркостью до 5000 кд/м2. В зависимости от модели доступны 4K-разрешение, частота обновления экрана до 180 Гц и аудиосистемы, настроенные французской компанией Devialet.