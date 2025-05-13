Hisense выпустила игровой Mini LED-телевизор с 300 Гц и DeepSeek AI всего от $300

Модели доступны в размерах от 50 до 100 дюймов, а цены варьируются от 2199 юаней (около $ 305) до 11 999 юаней (примерно $ 1670).

Телевизоры оснащены системой подсветки U+ Mini LED Pro с количеством зон локального затемнения от 128 в 50-дюймовой модели до 608 в 100-дюймовой. Максимальная яркость достигает 1200 нит, поддерживаются HDR10 и 4K HDR.

Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет до 96%, а точность цветопередачи достигает ΔE≈1.2.