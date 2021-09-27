Honor анонсировала недорогие 4К-телевизоры

Цены и вправду приятно удивляют

Ещё несколько лет назад 4K-телевизоры были доступны лишь в премиальном сегменте. Но сейчас, не в последнюю очередь благодаря китайским компаниям, они появились и в виде более бюджетных вариантов.