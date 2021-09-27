Honor анонсировала недорогие 4К-телевизоры

Honor анонсировала недорогие 4К-телевизорыЦены и вправду приятно удивляют
Один из таких «вариантов» анонсировала Honor. Компания представила целую линейку «умных» телевизоров, получивших название Smart Screen X2. На выбор покупателей имеется 43-, 55- и 65-дюймовые модели, сообщает ITHome.
Все три экземпляра получили разрешение 4К, а также 92% охват цветового пространства DCI-P3 с расширенным охватом цветового пространства sRGB (на 25% больше в сравнении с предшественниками).
Имеется и поддержка технологии HDR10 вместе с двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый.
Телевизоры основаны на базе чипа MediaTek с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A53 и GPU Arm Mali-G52 MC1. Оперативной памяти — 2 ГБ, в то время как постоянной — 16 ГБ.
Если же говорить о цене, то модели с 43-, 55- и 65-дюймовыми дисплеями стоят 280, 420 и 540 долларов (20,3 тыс, 30,4 тыс и 39 тыс рублей) соответственно.