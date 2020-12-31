Honor готовит гигантский 75-дюймовый телевизор по цене недорогих флагманских смартфонов Xiaomi

На данный момент нет точной информации, когда именно телевизор представят. Но утечки гласят, что случится это уже в течение второй недели января. Отличительной же особенностью 75-дюймовой модели от 65-дюймовой должен стать не только увеличенный дисплей, но и более премиальный дизайн.