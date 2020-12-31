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Honor готовит гигантский 75-дюймовый телевизор по цене недорогих флагманских смартфонов Xiaomi
Экс-суббренд Huawei решил-таки побороть своего главного конкурента?
Уже совсем скоро, в начале января, нас с вами ждёт очень громкий анонс. Ставшая независимой Honor готовит гигантский 75-дюймовый телевизор по цене недорогих флагманских смартфонов Xiaomi, т.е. в диапазоне 500-600 долларов.
Согласно имеющимся данным, новинка пополнит свежую линейку Smart Screen X1, которая совсем недавно началась с недорогого 65-дюймового «умного» телевизора. Инсайдеры заявляют, что 75-дюймовая модель будет стоить около 550 долларов. Учитывая, что вариант поменьше продаётся за 450 долларов, в это не так уж и сложно поверить.
На данный момент нет точной информации, когда именно телевизор представят. Но утечки гласят, что случится это уже в течение второй недели января. Отличительной же особенностью 75-дюймовой модели от 65-дюймовой должен стать не только увеличенный дисплей, но и более премиальный дизайн.