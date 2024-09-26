Huawei анонсировала гигантский 110-дюймовый Mini LED телевизор за почти 1 млн рублей

Этот телевизор оснащен Mini LED экраном с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Благодаря яркости в 5000 нит и контрастности 8 000 000 : 1, устройство обеспечивает яркое и четкое изображение даже при ярком внешнем освещении.

Телевизор работает на HarmonyOS 4.5 и оснащен чипсетом Honghu Swan 900 с 8 ядрами Cortex-A73, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Среди функций новинки — улучшение изображения с помощью ИИ, видеозвонки в 4K, а также семейные развлечения: фитнес, игры и караоке. Аудиосистема Huawei Sound 5.2 создает объемный звука.

Сообщается, что Huawei Smart TV V5 Max поступит в продажу 30 сентября 2024 года и ориентирован на большие пространства и домашние кинотеатры.