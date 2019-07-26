Huawei анонсировала линейку телевизоров Honor

Топ-менеджер также подтвердил, что официальное представление нового продукта состоится 10 августа на HDC 2019.

По словам Джорджа Чжао, Honor не планирует выпускать обычные телевизоры. «Умные экраны» или Honor Smart Screen будут базироваться на чипсете Honghu 818, разработанном Huawei Hisilicon в сотрудничестве с другим китайским гигантом — Baidu. Его отличие от линейки процессоров Kirin в оптимизации для смарт-телевизоров. Honghu 81 поддерживает режимы HDR, Super Resolution (SR), снижения шумов и улучшения динамического контраста, автоматическую подстройку цветов и технологию MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation или предугадывание и компенсация движения).

Honghu 818 поддерживает декодирование видео 8K на скорости 30 кадров в секунду и 4K на 120 к/с, а также 64 Мп для изображений.

Ещё одной особенностью Honor Smart Screen станет выдвижная камера для съёмки фото, видеоконференций, а также распознавания лиц.

Телевизоры представлены диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. Есть обычная версия Honor Smart Screen и вариация Pro.