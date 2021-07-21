Huawei анонсирует новый дешёвый 55-дюймовый 4K-телевизор с камерой уже 29 июля

Речь идёт о новом недорогом 55-дюймовом телевизоре Huawei Smart Screen SE, а также его «собрате» с дисплеем уже на 65 дюймов. Обе модели получат разрешение 4К и фирменную веб-камеру Huawei для видеозвонков, пишет ITHome.

Что интересно, уже сейчас девайс можно приобрести по предзаказу на площадке JD.com. Оттуда же известно, что цена 55-дюймовой версии составит 465 долларов (34,5 тыс рублей), а варианта на 65 дюймов — 665 долларов (49,4 тыс рублей).

Ожидается, что полноценные продажи стартуют одновременно с анонс 29 июля.