Huawei готовит сразу три новых телевизора по невысокой цене

Новинки будут включены в уже существующую линейку Huawei Smart Display. Информация об этом появилась в базе данных китайского регулятора 3C — в нем можно найти упоминания девайсов с модельными номерами AD80HN, AD80HW и AD80**.

Судя по имеющимся в сети данным, новые “умные” телевизоры Huawei оснастят IPS-дисплеями, что поможет удешевить их производство. При этом в качестве поставщика матриц называется китайская компания BOE, которая прямо сейчас совершает переход с производства IPS-экранов на OLED, что также позволяет предположить, что цена поставки для Huawei будет ниже, чем в среднем по рынку.