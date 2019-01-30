Huawei и Honor станут производителями умных телевизоров

Компания Huawei и её суббренд Honor собираются выпустить собственные смарт-телевизоры в 2019 году. Об этом сообщил китайский ресурс CNBeta.

По данным источника, первый умный телевизор Honor дебютирует в апреле, а первый смарт-телевизор Huawei — во второй половине 2019 года. В линейки войдут модели диагоналями от 65 дюймов и выше. Как ожидается, телевизоры Honor окажутся дешевле и будут доступны только в онлайн-магазинах.

Huawei уже создала команду из 200 или 300 человек для своего телевизионного подразделения в рамках направления «Интернета вещей».

Интересно, что планы по выпуску телевизоров более глобальны, чем может показаться на первый взгляд. Таким образом Huawei создаёт спрос на сети пятого поколения. Ранее Huawei отмечала, что популярность телевизоров с разрешением 4K и 8K повысит спрос на контент 4K и 8K, а это в свою очередь создаёт спрос на высокоскоростное подключение, которое обеспечивает 5G. Учитывая успехи Huawei на рынке телекоммуникационного оборудования, повышение спроса на 5G пойдёт ей только на пользу.