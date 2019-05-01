Huawei поставит в телевизоры рекордно мощные процессоры

Компания Huawei планирует выпустить телевизоры мощными процессорами, разрешением 8K и поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Об этом сообщило японское издание Nikkei со ссылкой на осведомлённые источники.

Самые продвинутые из них получат встроенный модем 5G и смогут отображать контент в качестве 8K. Их можно будет использовать для загрузки и просмотра «тяжёлого» контента, такого как сферическое видео, в котором зритель может смотреть в любом направлении, а также программы виртуальной реальности.

Телевизоры будут включены в экосистему потребительской электроники Huawei, также как это делает Samsung со своими ТВ, смартфонами, носимыми устройствами и домашним оборудованием.

Как сообщалось ранее, ТВ Huawei получат диагонали 55 и 65 дюймов. Ожидалось, что дебют может состояться у же в апреле, но этого так и не произошло.