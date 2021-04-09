Huawei представила гигантский 85-дюймовый «умный» телевизор

Что касательно цены и старта продаж, то новинки можно будет купить уже с 14 апреля, но пока лишь в Китае. За 55-дюймовую версию попросят 840 долларов (64,6 тыс рублей), за 65-дюймовую — 1220 долларов (93,9 тыс рублей), за 75-дюймовую — 2140 долларов (164,7 тыс рублей). Максимальная, 85-дюймовая модификация обойдётся уже в 3360 долларов (258,6 тыс рублей).