Huawei представила гигантский 85-дюймовый «умный» телевизор
MyDrivers пишет, что девайсы получили 9-компонентную акустику. Она в том числе включает в себя ультратонкий низкочастотный громкоговоритель. Максимальная мощность в 75 Вт достигнута в 75 и 85-дюймовых моделях. Чуть поменьше в 65 и 55-дюймовом вариантах — 66 и 36 Вт соответственно.
В основу телевизоров легла фирменная операционная система Huawei — Harmony OS. При этом базой для линейки Smart Screen V series стал чип Honghu 818. ЧТо интересно, в устройстве есть NFC, предназначенный для быстрого сопряжения пульта дистанционного управления с ТВ.
Что касательно цены и старта продаж, то новинки можно будет купить уже с 14 апреля, но пока лишь в Китае. За 55-дюймовую версию попросят 840 долларов (64,6 тыс рублей), за 65-дюймовую — 1220 долларов (93,9 тыс рублей), за 75-дюймовую — 2140 долларов (164,7 тыс рублей). Максимальная, 85-дюймовая модификация обойдётся уже в 3360 долларов (258,6 тыс рублей).