Huawei представила линейку новых "умных" телевизоров

Производитель отмечает, что в новинка получила улучшения как в видео, так и в звуке. Так, Honor X1 Smart TV оснастили поддержкой системы на базе искусственного интеллекта, а также технологией динамической компенсации качества изображения MEM, что позволяет изображению быть более плавным и детализированным. Что касается звука, то телевизоры оборудовали четырьмя динамики с возможностью его настройки с помощью 31-сегментного эквалайзера. Кроме того, предусмотрена и фирменная технология улучшения качества звука Huawei Histen. Отметим также, что Honor X1 Smart TV можно использовать как центр управления устройств “интернета вещей”.

Huawei оценила 55-дюймовую модель в 323 доллара, тогда как модификация на 65 дюймов обойдется пользователям в 464 доллара. На китайском рынке телевизоры можно будет купить уже в конце мая, а именно 25 числа.