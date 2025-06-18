HUAWEI представила Mini LED телевизор Smart Screen S6 с 266 Гц и всего за $420

В ряде регионов доступна государственная субсидия 20%, снижая цену до $335. Телевизор доступен в четырех размерах: 55", 65", 75" и 85". Количество зон локального затемнения варьируется от 128 до 320, в зависимости от диагонали.

Экран поддерживает 130% цветового охвата BT.709, 20-битную регулировку подсветки и фирменную технологию улучшения изображения Honghu.

Smart Screen S6 работает на базе HarmonyOS и оснащён продвинутым ИИ для поиска контента. Пользователь может искать фильмы по описанию сюжета, героям или репликам.

Внутри — 4 ГБ оперативки и 128 ГБ постоянки. Аудиосистема отличается в зависимости от модели: от двух динамиков на младших версиях до пяти с поддержкой 2.1-канального звука в старшей.