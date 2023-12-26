Huawei представила необычный 85-дюймовый телевизор с жестовым управлением через пульт

Этот 85-дюймовый девайс оснащен рядом передовых технологий, включая SuperMiniLED дисплей с высокой яркостью и широким цветовым охватом, а также инновационной системой управления.

Одной из ключевых особенностей новинки является его уникальная система управления — Huawei Lingxi Directional Remote Control. Эта система, которая, по утверждениям компании, является первой в мире «системой абсолютного направленного взаимодействия».

Она позволяет пользователям управлять телевизором с помощью жестов, используя пульт дистанционного управления. Это обеспечивает удобство и интуитивно понятный интерфейс, сравнимый с управлением смартфоном или планшетом.