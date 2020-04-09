Huawei представила "умный" телевизор за 260 тысяч рублей

Телевизор под названием Huawei OLED TV Vision X65 получил 65-дюймовый OLED-экран с поддержкой расширенного динамического диапазона. Кроме того, телевизор оснащен повышенной частотой обновления изображения, достигающей 120 Гц. Для управления новинкой жестами, а также для осуществления видеозвонков, компания оборудовала новинку 24 Мп фронтальной камерой, которая, к тому же, имеет сверхширокоугольный объектив. Также известно, что телевизор получил 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти.

Huawei OLED TV Vision X65 работает на базе HiSilicon Hi83559C с микропроцессором NPU, который ответственен за функционирование ассистента. Что касается акустической системы, то она представляет из себя порядка 14 громкоговорителей, мощность которых составляет 75 Вт.

Новинка оценена в 3500 долларов, что по текущему курсу составляет 262 тыс рублей. Дата начала продаж Huawei OLED TV Vision X65 запланирована на 26 апреля.