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Huawei представила "умный" телевизор за 260 тысяч рублей

Его оснастили 24 Мп фронтальной камерой
Буквально вчера прошло официальное мероприятие южнокорейского гиганта Huawei, на котором компания представила свой "умный" телевизор за 260 тысяч рублей.

Телевизор под названием Huawei OLED TV Vision X65 получил 65-дюймовый OLED-экран с поддержкой расширенного динамического диапазона. Кроме того, телевизор оснащен повышенной частотой обновления изображения, достигающей 120 Гц. Для управления новинкой жестами, а также для осуществления видеозвонков, компания оборудовала новинку 24 Мп фронтальной камерой, которая, к тому же, имеет сверхширокоугольный объектив. Также известно, что телевизор получил 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти.

Huawei OLED TV Vision X65 работает на базе HiSilicon Hi83559C с микропроцессором NPU, который ответственен за функционирование ассистента. Что касается акустической системы, то она представляет из себя порядка 14 громкоговорителей, мощность которых составляет 75 Вт.

Новинка оценена в 3500 долларов, что по текущему курсу составляет 262 тыс рублей. Дата начала продаж Huawei OLED TV Vision X65 запланирована на 26 апреля.

Автор: Лилик Ми
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