Huawei выпустила 75-дюймовый телевизор со встроенной камерой и HarmonyOS всего за $800

Цены на устройства начинаются от $483, что делает 75-дюймовую модель особенно привлекательной – за $800 покупатель получает огромный экран с 4K-разрешением, камерой и операционной системой HarmonyOS.

Основные характеристики Huawei Vision S5: 4K-разрешение, частота обновления 144 Гц, ИИ-камера, процессор Huawei HiSilicon (2 ядра A73 + 2 ядра A53), а также операционная система HarmonyOS 4.2. Вариант памяти один — 3/64 ГБ.