Игровые мониторы с частотой обновления 480 Гц начнут разрабатывать уже в этом году

Как пишет сайт Wccftech.com, LG планирует разработку таких мониторов в текущем году, а начало производства объявлено на октябрь-декабрь 2022. Отмечается, что монитор производства LG получит диагональ 24 дюйма и будет поддерживать HDR 400, с частотой обновления 480 Гц. Предполагается, что продажа начнётся в течение первой половины 2023 г.

С таким же заявлением выступила компания AUO. Разрешение их монитора будет 1080p, а частота обновления дисплея — 480 ГЦ.