ИИ начал создавать обои для телевизоров Amazon

Под управлением Alexa и усовершенствованной модели Titan Image Generator от Amazon, AI Art создает до четырех уникальных изображений для каждого запроса.

Можно выбрать художественный стиль, такой как пиксель-арт, живопись маслом, акварель и многое другое.

AI Art доступен только на устройствах Fire TV с режимом окружения, включая серию Fire TV Omni QLED и второе поколение Fire TV Stick 4K Max.

Чтобы начать использовать AI Art, нужно удерживать кнопку Алексы и произнесть запрос. После запроса на экране появится серия из четырех начальных изображений. Можно дополнительно настроить изображения, выбрав один из вариантов модификации в верхней части экрана.