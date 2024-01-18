ИИ начал создавать обои для телевизоров Amazon

15:45, 18 января 2024
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ИИ начал создавать обои для телевизоров AmazonСерии Fire TV
Amazon превращает телевизор в "художественное полотно" с новой функцией AI Art, которая стала доступна на телевизорах Fire TV Omni QLED и Fire TV Stick 4K Max. Новая технология позволяет пользователям создавать уникальные обои, используя свой голос. Достаточно сказать: «Алекса, создай фон средневекового замка на Марсе», и изображение постепенно появится на экране.
© Ferra.ru
Под управлением Alexa и усовершенствованной модели Titan Image Generator от Amazon, AI Art создает до четырех уникальных изображений для каждого запроса.
Можно выбрать художественный стиль, такой как пиксель-арт, живопись маслом, акварель и многое другое.
AI Art доступен только на устройствах Fire TV с режимом окружения, включая серию Fire TV Omni QLED и второе поколение Fire TV Stick 4K Max.
Чтобы начать использовать AI Art, нужно удерживать кнопку Алексы и произнесть запрос. После запроса на экране появится серия из четырех начальных изображений. Можно дополнительно настроить изображения, выбрав один из вариантов модификации в верхней части экрана.
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