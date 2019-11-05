Известна стоимость почти безрамочных телевизоров от Xiaomi

Известно, что в линейку вошли шесть моделей. Как и предполагалось, покупателям доступно лишь три варианта диагонали телевизоров. Так, линейка Xiaomi Mi TV 5 доступна в модификации на 55 дюймов, цена которой составила 425 долларов, в варианте на 65 дюймов - 570 долларов, а также на 75 дюймов стоимостью в 1140 долларов.

Что касается модели Xiaomi Mi TV 5 Pro, то здесь цена за модель с диагональю экрана в 55 дюймов составила 525 долларов, за 65 дюймов компания просит 710 долларов, тогда как 75-дюймовый экран предлагается стоимостью в 1425 долларов.