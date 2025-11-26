К 2030 году телевизор научится понимать, кто сидит перед экраном и заменит смартфон, как главный экран семьи

Крупные производители, включая Samsung, Amazon и российские экосистемы, уже начали внедрять в телевизоры полноценные голосовые ИИ-компаньоны. По словам Воробьева, в будущем эта функция станет стандартом для всей индустрии. Телевизоры будут не просто выполнять команды, а вести сложные диалоги и помогать пользователям в бытовых, информационных и развлекательных задачах.

Искусственный интеллект будет встроен непосредственно в операционную систему устройства. Оболочка телевизора начнет адаптироваться под конкретную семью, предлагать различные сценарии и формировать интерфейс не из приложений, а исходя из намерений пользователей: досмотреть спортивный матч, заняться фитнесом или включить семейный фильм.