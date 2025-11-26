К 2030 году телевизор научится понимать, кто сидит перед экраном и заменит смартфон, как главный экран семьи

К 2030 году телевизор научится понимать, кто сидит перед экраном и заменит смартфон, как главный экран семьиSmart TV станет ИИ-компаньоном
Крупные производители, включая Samsung, Amazon и российские экосистемы, уже начали внедрять в телевизоры полноценные голосовые ИИ-компаньоны. По словам Воробьева, в будущем эта функция станет стандартом для всей индустрии. Телевизоры будут не просто выполнять команды, а вести сложные диалоги и помогать пользователям в бытовых, информационных и развлекательных задачах.
Искусственный интеллект будет встроен непосредственно в операционную систему устройства. Оболочка телевизора начнет адаптироваться под конкретную семью, предлагать различные сценарии и формировать интерфейс не из приложений, а исходя из намерений пользователей: досмотреть спортивный матч, заняться фитнесом или включить семейный фильм.
Телевизор станет интерфейсом к дому и данным о человеке. Он будет знать не только, что вам интересно посмотреть, но и какие сценарии важны всей семье. Несмотря на большой экран и главное место в гостинной, телевизор сможет стать персонализированным, как мобильный телефон, при этом сможет учитывать общий контекст — кто дома, чем вы заняты и какой режим вам подходит.
Благодаря камерам и датчикам устройство сможет помогать пользователю выполнять упражнения, контролировать осанку и отслеживать базовые параметры активности, работая как элемент «дома здоровья». Телевизор будет управлять освещением, климатом и другими устройствами, а также распознавать, кто находится в комнате.
Персонализация станет ключевым элементом. Профили членов семьи, синхронизированные со смартфонами, позволят телевизору понимать, кто именно смотрит в экран.
Серьезные изменения ожидают и рынок рекламы. К 2030 году бюджеты брендов будут активнее перераспределяться в сегмент Smart TV благодаря улучшенной аналитике, точной атрибуции и возможности отслеживать не только охват, но и реальные действия зрителей.
CTV-реклама будет развиваться так же стремительно, как это уже произошло в западных странах. Там это давно мейнстрим: прозрачная атрибуция, корректный учет конверсий и полноценные перформанс-механики. В России этот процесс только начинается, но к 2030 году он станет нормой. Телевизор перестанет быть исключительно имиджевым каналом и станет технологичны.
Отдельно Воробьев отметил развитие социальных функций. Телевизоры научатся объединять пользователей из разных домов для совместного просмотра фильмов или спортивных матчей с синхронизацией экранов и общением в реальном времени.
Телевизор будущего — это не просто Smart TV. Это персонализированная операционная система семьи, которая будет понимать намерения, помогать в быту, учитывать сценарии каждого человека и работать на базе ИИ-компаньонов,