Хоть что-то дороже iPhone: Huawei представила гигантские умные Mini LED телевизоры Smart Screen V5 Pro

Эти устройства доступны в двух размерах: 98 и 85 дюймов. Их основной особенностью является поддержка технологии SuperMiniLED, которая обеспечивает высокое качество изображения. К тому же, новинка оснащена чипсетом Honghu 900.

Телевизоры Smart Screen V5 Pro предлагают экраны с 95% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и более миллиардом цветов. 98-дюймовая модель имеет 1008 зон подсветки и может достигать яркости в 2000 нит, в то время как 85-дюймовая версия имеет 576 зон и яркость до 1600 нит.

Одним из главных преимуществ V5 Pro является новый пульт дистанционного управления с функцией «Huawei Lingxi Pointer», который позволяет управлять телевизором, используя жесты в воздухе, подобно управлению смартфоном.

Телевизоры также оборудованы ИИ-технологией для улучшения качества изображения, превращая FullHD в 4K. В аудиосистеме используется Huawei Sound с различными каналами для создания объёмного звука.

Цены начинаются с $3870 за 85-дюймовую модель и $5730 за 98-дюймовую версию. Предзаказы стартуют 25 сентября, а продажи начнутся 28 сентября.