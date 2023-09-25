Хоть что-то дороже iPhone: Huawei представила гигантские умные Mini LED телевизоры Smart Screen V5 Pro

Хоть что-то дороже iPhone: Huawei представила гигантские умные Mini LED телевизоры Smart Screen V5 ProНо оно того явно стоит
Накануне Huawei провела презентацию, где были представлены новые умные телевизоры Smart Screen V5 Pro.
Эти устройства доступны в двух размерах: 98 и 85 дюймов. Их основной особенностью является поддержка технологии SuperMiniLED, которая обеспечивает высокое качество изображения. К тому же, новинка оснащена чипсетом Honghu 900.
Телевизоры Smart Screen V5 Pro предлагают экраны с 95% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и более миллиардом цветов. 98-дюймовая модель имеет 1008 зон подсветки и может достигать яркости в 2000 нит, в то время как 85-дюймовая версия имеет 576 зон и яркость до 1600 нит.
Одним из главных преимуществ V5 Pro является новый пульт дистанционного управления с функцией «Huawei Lingxi Pointer», который позволяет управлять телевизором, используя жесты в воздухе, подобно управлению смартфоном.
Телевизоры также оборудованы ИИ-технологией для улучшения качества изображения, превращая FullHD в 4K. В аудиосистеме используется Huawei Sound с различными каналами для создания объёмного звука.
Цены начинаются с $3870 за 85-дюймовую модель и $5730 за 98-дюймовую версию. Предзаказы стартуют 25 сентября, а продажи начнутся 28 сентября.