Китайцы сместили LG и Samsung с лидерских позиций по выпуску дисплеев для телевизоров

Китайская BOE Technology вышла в лидеры мирового рынка LCD-панелей для телевизоров по итогам 2018 года. Компания обошла бывшего лидера LG Display.

BOE поставила партнёрам-производителям 54,3 млн LCD-панелей, тогда как LG — 48,6 млн. Третье место занимает тайваньская Innolux с 45,1 млн дисплеев. Корейская компания Samsung занимает по итогам года только четвёртое место с 39,4 млн панелей. На пятом месте расположилась китайская Huaxing Optoelectronics с 38,7 млн панелей.

В Топ-5 BOE показала самый высокий рост поставок по сравнению с прошлым годом — на 24%. Это оказалось возможным благодаря запуску первый в мире завод по обработке стеклянных подложек поколения 10.5G, что увеличило объёмы производства на 40%.