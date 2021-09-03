Китайские компании вытеснили Samsung из лидеров по производству экранов телевизоров

Согласно отчёту, первое место на рынке ЖК-панелей заняла китайская BOE, её доля составила 22,9%, что показывает рост за отчётный период, охватывающий 2019–2020 года. Китайский производитель обогнал постоянного лидера в этой нише, компанию LG, доля которой сейчас – 17,2%. На третьем месте оказалась AU Optronics, закрепившая за собой 11,9% рынка.

Как отмечается, на этот раз Samsung не вошёл в пятёрку лидеров по поставкам ЖК-панелей. Его вытеснила, опять же, китайская компания China Star Optoelectronics - 8,8%. Также отмечается, что за первое полугодие 2021 года продажи ЖК-телевизоров составили 130 млн штук.