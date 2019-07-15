Китайские магазины приготовились к продаже первого телевизора Huawei

Так, например, есть слухи, что устройство — не совсем и телевизор. Скорее это будет чем-то вроде гибрида смартфона и компьютера-моноблока. Само собой пока нет данных ни о характеристиках нового устройства, ни о его предполагаемой цене. Но судя по тому, какие тизер-постеры Honor опубликовала в китайских соцсетях, компания считает свое новое устройство по-настоящему продуктом будущего. По имеющимся данным, вместе с анонсом устройства, будут открыты и предзаказы на него. А так как анонс должен состояться уже сегодня, ждать осталось недолго.