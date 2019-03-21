Китайский бренд телевизоров SkyWorth приходит официально в Россию

Китайский бренд SkyWorth провёл сегодня в Москве презентацию, посвящённый выходу телевизоров бренда в Россию. Продажи будут вестись через торговую площадку Tmall, работающую в России на базе AliExpess.
Компания представила российским покупателям умные телевизоры с очень тонкими рамки на базе Android, с голосовым управлением с помощью Google Ассистента и возможностью управления умным домом. Благодаря Google Ассистенту поддерживаются голосовые команды на русском языке.
В 28 марта в честь дня рождения AliExpess будет большая распродажа со специальными ценами. Будут предлагаться такие модели: SkyWorth 55G2A по рекомендованной розничной цене 49 990 рублей, по акции 29 марта — 28 295 рублей, 40E20 — за 17 990 рублей, по акции 11 674 рублей, 32W4 — за 10 350 рублей, по акции 7 563 рублей, 43E2A — за 20 590 рублей, по акции 14 6325 рублей.