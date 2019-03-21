Китайский бренд телевизоров SkyWorth приходит официально в Россию

Китайский бренд SkyWorth провёл сегодня в Москве презентацию, посвящённый выходу телевизоров бренда в Россию. Продажи будут вестись через торговую площадку Tmall, работающую в России на базе AliExpess.

Компания представила российским покупателям умные телевизоры с очень тонкими рамки на базе Android, с голосовым управлением с помощью Google Ассистента и возможностью управления умным домом. Благодаря Google Ассистенту поддерживаются голосовые команды на русском языке.